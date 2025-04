Risultati prova scritta concorso docenti: scelta al buio per i candidati che non conoscono i punteggi minimi in vista della prova suppletiva

In vista della prova suppletiva fissata per il 5 maggio per i candidati al concorso scuola Pnrr 2 secondaria coinvolti nel pasticcio del quesito sbagliato pima convalidato assegnando due punti per la risposta esatta e poi annullato, sono giorni di decisioni difficili per chi è coinvolto.

Decisioni al buio

Partecipare alla prova suppletiva non è obbligatorio, come spiegato dal ministero. Questo significa che chi non vorrà prendere parte alla prova di 5 minuti del 5 maggio per rispondere alla domanda sostitutiva di quella sbagliata, non è vincolato da nessun regolamento, né subirà alcuna penalizzazione se non quella di non poter usufruire della possibilità di ottenere, in caso di risposta esatta, i due punti in più.

Il problema è che gli Usr non hanno comunicato e non comunicheranno ai candidati coinvolti il punteggio provvisorio minimo necessario per accedere alla prova orale per ciascuna delle classi di concorso nelle regioni coinvolte dalla prova suppletiva.

Questo significa che sia chi partecipa, che chi decide di non partecipare, lo dovrà fare al buio. Con il paradosso che alcuni parteciperanno inutilmente, avendo comunque già ottenuto un punteggio sufficiente per accedere all’orale, mentre alcuni potrebbero farlo senza avere comunque speranza anche con i due punti aggiuntivi. Altri ancora rinunceranno non sapendo che invece quei due punti sarebbero stati decisivi per andare avanti.

Prime prove a maggio

Aver ottenuto il punteggio minimo di 70 non è sufficiente per accedere all’orale, dal momento che in virtù del nuovo regolamento pensato apposta per il concorso secondaria Pnrr 2, bisogna rientrare nel numero triplo dei posti messi a concorso per singola classe di concorso e regione. Accedono anche tutti i candidati che raggiungono il voto minimo dell’ultimo dei candidati ammessi.

Nel frattempo proseguono le operazioni per far sostenere l’orale ai candidati appartenenti alle altre classi di concorso non coinvolte dalla prova suppletiva. Dopo che il Ministero ha dato il via libera, gli Usr hanno iniziato con la pubblicazione della platea degli ammessi per classe di concorso. Questo consente alle commissioni di iniziare a convocare con le prime prove orali fissate a maggio.