Docenti e ATA: ad aprile stipendio più alto grazie a nuova IVC, ma il rinnovo del contratto è in salita

A partire dal cedolino NoiPA di aprile 2025, docenti e Personale ATA riceveranno la nuova Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) relativa al CCNL 2025-2027. L’importo rappresenta un adeguamento economico temporaneo, in attesa del rinnovo contrattuale definitivo, e si aggiunge a quello già in vigore per il triennio 2022-2024.

Le cifre

Nel frattempo sembra in salita la trattativa tra ministero e sindacati per il rinnovo del contratto scuola: le cifre messe sul tavolo non soddisfano le parti sociali, con 150 euro per i docenti e 130 per gli ATA.

L’incremento dell’IVC sarà erogato in due fasi:

Da aprile a giugno 2025, con un aumento dello 0,6% dello stipendio tabellare;

Da luglio 2025, con un ulteriore incremento fino all’1%.

L’indennità di vacanza contrattuale ha la funzione di tutelare il potere d’acquisto del personale scolastico in attesa del rinnovo del contratto. Gli importi erogati a titolo di IVC saranno successivamente riassorbiti una volta che il nuovo CCNL sarà ufficialmente siglato e verranno stabiliti i nuovi aumenti stipendiali.

Si tratta di un provvedimento atteso dai lavoratori del comparto scuola, che potranno beneficiare di un lieve incremento salariale fino alla definizione delle nuove condizioni contrattuali, con l’auspicio che le cifre finali possano essere superiori a quelle di 150 euro per i docenti e 130 per gli ATA proposte finora, e che non hanno soddisfatto i sindacati.