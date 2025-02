Aumento stipendio docenti: dai 140 ai 160 euro al mese per tutti e formazione incentivata tra il 10 e il 20% dello stipendio

Importante passo avanti verso la definizione del nuovo contratto scuola, con trattative previste per la fine della prossima settimana. In primo piano l’aumento dello stipendio per i docenti e tutto il personale scolastico, ma anche innovazioni importanti come premi una tantum per i docenti meritevoli. Per ottenerlo, però, sarà necessario superare l’esame finale dei percorsi triennali previsti per la formazione incentivata.

Si va verso un aumento di stipendio in media di 140 euro lordi al mese. Non è una cifra fissa, dal momento che è strettamente connessa alla categoria professionale. Ci potranno essere quindi anche docenti che arriveranno ad aumenti di stipendio di 160 euro.

In generale, in ogni caso, sono previsti aumenti di stipendio dell’1,8% per ognuno degli anni del triennio 2025-2027, dell’1,9% nel 2028 e del 2% per ciascuno degli anni del biennio 2029-2030.

Capitolo “formazione incentivata”: premi speciali per i docenti meritevoli. Bonus una tantum per chi perfezionerà i percorsi formativi triennali. In ogni caso si arriverà a ottenere un aumento stipendiale di almeno il 10%, che non potrà però eccedere il 20% dello stipendio. Per ottenerlo, comunque, bisognerà sostenere un esame finale con valutazione positiva.

Spazio anche a risorse in favore della “valorizzazione del sistema scolastico”. In questo senso sarà disponibile un fondo di 122 milioni di euro e altri 93 milioni che saranno destinati al MOF.