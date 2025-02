Doppio canale di reclutamento: utilizzo di graduatorie di merito concorsi ordinari e di quelle per titoli ed esperienza GPS, Governo riceve sì da Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo

I concorsi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non basteranno a coprire il fabbisogno di docenti e a risolvere il problema del precariato. A evidenziarlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che sottolinea come, nel migliore dei casi, i tre concorsi previsti assegneranno circa 70 mila cattedre, senza nemmeno riuscire a coprire il turn over.

Pacifico richiama l’attenzione del Governo sulla necessità di una soluzione strutturale per il precariato, sottolineando l’importanza della recente decisione della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo. Quest’ultima ha accolto la richiesta avanzata da oltre cinquanta supplenti per la reintroduzione in Italia del doppio canale di reclutamento. Tale sistema prevede l’utilizzo parallelo delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e delle graduatorie per titoli ed esperienza (GPS), in cui sono inseriti i docenti con anni di servizio alle spalle. Una misura che potrebbe garantire maggiore stabilità al personale docente e ridurre la precarietà cronica nel settore scolastico.

Un ulteriore nodo da sciogliere riguarda la mancata assunzione degli idonei, esclusi da molte procedure concorsuali a eccezione dei concorsi PNRR. In passato, questi candidati venivano inseriti nelle graduatorie di merito, garantendo così la possibilità di essere assunti successivamente. L’attuale sistema, invece, lascia fuori numerosi docenti qualificati, creando una situazione di evidente squilibrio e ingiustizia.

Le interlocuzioni tra il Ministero dell’Istruzione e la Commissione europea proseguono per gli adeguamenti al PNRR, ma resta urgente trovare una soluzione alla questione delle assunzioni. “Se non si interviene rapidamente – conclude Pacifico – il contenzioso legale non potrà che aumentare, con conseguenti ricadute negative su tutto il sistema scolastico”.