Doppio canale di specializzazione sostegno: ricostituito oggi l’Osservatorio per dare il via ai Corsi Indire

Importante passo in avanti verso l’avvio dei Corsi Indire per la specializzazione abbreviata sul sostegno dei docenti con tre anni di servizio e specializzati all’estero: oggi è stato ricostituito con decreto ministeriale n. 185/2024 l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che dovrà esprimersi sui corsi stessi e su altre questioni inerenti il sostegno.

Gli obiettivi dell’Osservatorio

L’osservatorio è presieduto dal ministro Giuseppe Valditara, presente anche il sottosegretario Paola Frassinetti.

La ricostituzione dell’Osservatorio costituisce un passaggio fondamentale per l’iter burocratico dei Corsi Indire, di prossima attivazione, già in notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista e rispetto alle scadenze che devono essere rispettate, a cominciare dall’avvio del prossimo anno scolastico passando per l’inserimento dei nuovi specializzati negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

Il doppio canale di specializzazione

In generale, l’organismo dovrà presiedere a tutta una serie di politiche per assicurare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità. All’ordine del giorno, oltre all’avvio dei Corsi Indire, l’aumento dell’organico di sostegno e la stabilità dei docenti. L’obiettivo è garantire la migliore istruzione possibile passando per la continuità didattica degli studenti con bisogni educativi speciali. In quest’ottica si inserisce il recente provvedimento già in attuazione, che consentirà la conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie.

Il ministero punta poi al potenziamento dei percorsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno, affiancando al Tfa di prossimo avvio con il X ciclo, la partenza dei Corsi Indire per un doppio canale di specializzazione che sta però già facendo molto discutere.