Concorso educatore asilo nido 2025: domande entro l’11 aprile, pubblicato nuovo bando dal Comune di Cinisello Balsamo

In attesa che si sblocchi la delicata questione dei concorsi a livello ministeriale per educatori, fermi ormai addirittura da 25 anni, si può provare a partecipare a un nuovo bando di concorso indetto dal Comune di Cinisello Balsamo (Milano), Lombardia, finalizzato all’assunzione di educatori asili nido.

La graduatoria

Il concorso sarà utile a costituire una graduatoria dalla quale il Comune poi attingerà per assunzioni a tempo determinato all’interno del Piano Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni 2024 – 2026.

Le domande possono essere presentate entro l’11 aprile 2025.

Il concorso prevede unicamente una prova orale. Dunque nessuna prova preselettiva a prescindere dal numero di domande che la commissione organizzatrice riceverà, ne una prova scritta.

Il bando

Ci sono ancora dieci giorni di tempo per iscriversi, inviando domanda di partecipazione al concorso per educatori online sfruttando la piattaforma predisposta sul Portale inPA raggiungibile a questa pagina. Per accedere è necessario essere in possesso almeno di uno dei seguenti metodi per autenticarsi per via telematica: SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Questo il bando di concorso pubblicato dal Comune di Cinisello Balsamo per il concorso per educatori.