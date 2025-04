Conferma docente di sostegno su richiesta della famiglia: priorità rispetto alle supplenze del 2025/26, ma c’è il dubbio dell’interpello

Sono in corso le operazioni preliminari da parte delle scuole per affrontare una delle principali novità del prossimo anno scolastico, la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Una procedura che deve prendere il via già quest’anno considerato che le richieste devono essere formalizzate al dirigente scolastico entro il 31 maggio.

Le critiche

Una procedura che sta suscitando moltissime polemiche e che viene ritenuta rischiosa per ciò che potrebbe comportare, a cominciare dal non rispetto delle graduatorie, passando per il potenziale clientelismo. Ricordiamo che possono essere confermati sia i docenti specializzati che quelli privi di specializzazione, inseriti nella seconda fascia gps.

Inclusi anche docenti non specializzati che quest’anno hanno svolto servizio su posto di sostegno individuati dalle graduatorie incrociate sostegno che abbiano avuto, nell’anno scolastico 2024/25, una supplenza al 30 giugno o 31 agosto.

Quindi docenti inseriti in II fascia GPS senza titolo ma con tre anni di servizio specifico oppure assunti da graduatorie incrociate di sostegno.

I docenti specializzati devono essere stati assunti da GaE o prima fascia GPS, da capire se vale anche l’interpello, procedura di assunzione per incarichi a tempo determinato che ha preso il posto della mad.

La questione interpello

In attesa di conferme ufficiali da parte del ministero, secondo Orizzonte Scuola anche questi docenti saranno inseriti tra i possibili beneficiari della conferma.

La supplenza deve essere stata conferita o al 31 agosto 2025 o al 30 giugno 2025, cosa che escluderebbe però l’interpello. In queste ore si sta parlando anche del caso di richiesta per un numero di ore inferiore alla cattedra, che comporterebbe difficoltà inerenti il completamento di orario da parte del docente confermato.

Ricordiamo che l’attribuzione della supplenza mediante conferma ha priorità rispetto alle supplenze del 2025/26. Il Dirigente Scolastico dopo aver ricevuto e vagliato la domanda prenderà la sua decisione sulla conferma o meno entro il 15 giugno.