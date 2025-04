Conferma docente di sostegno: potrebbe verificarsi che un docente “scavalchi” un collega delle graduatorie?

Uno dei motivi per cui è particolarmente criticato il decreto che sancisce la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia è il timore che questa procedura possa comportare il verificarsi che un docente “scavalchi” un collega delle graduatorie meglio posizionato.

Conferma docente di sostegno, docenti meglio posizionati in graduatoria

Molti docenti in attesa di assegnazione di incarico temono che il docente di sostegno possa avere per continuità diritto alla nomina scavalcando un altro docente meglio posizionato in graduatoria. Anche in mancanza di titolo, solo per essere stato richiesto dalla famiglia.

Il diritto alla nomina è fondamentale, il docente se rientra nel contingente dei posti disponibili, può ottenere la conferma.

Secondo quanto emerso finora, il decreto non vincola il diritto alla conferma di un docente in possesso di specializzazione alla nomina avvenuta da GaE e GPS. Per il docente non specializzato la nomina deve essere avvenuta da seconda fascia GPS o da graduatorie incrociate.

Emissione speciale supplenti brevi

I docenti convocati da interpello

Per il docente specializzato non è previsto alcun vincolo espresso alla graduatoria.

Questo dovrebbe includere anche il docente specializzato nominato da interpello. Ci sono ancora alcuni punti da chiarire nel decreto, e il tempo stringe considerato che dopo il 31 maggio i dirigenti scolastici dovranno lavorare alle richieste pervenute da parte delle famiglie.

Ritardo pagamento supplenze brevi

Riconoscimento abilitazione estero: precari gps verranno scavalcati