Supplente di sostegno confermato dalla famiglia: non è una stabilizzazione e non tutti i non specializzati ne hanno diritto

Entro fine mese le famiglie che intendono usufruire dell’opportunità di chiedere la conferma del docente di sostegno del proprio figlio anche per il prossimo anno dovranno far pervenire apposita richiesta al dirigente scolastico. Una nuova normativa che sta facendo discutere soprattutto perché consentire ai docenti che usufruiranno di questa opportunità di ottenere l’incarico con assoluta precedenza rispetto alla procedura di assegnazione mediante informatizzazione nomine supplenze con algoritmo nell’ambito della fase di attribuzione delle cattedre per le supplenze da GPS 2025/26.

La procedura

Non solo: l’opportunità sarà concessa anche a coloro i quali sono in possesso di titolo di specializzazione, purché siano nominati da seconda fascia GPS o da graduatorie incrociate per il sostegno.

In ogni caso la richiesta da parte delle famiglie non comporta d’ufficio la conferma, dal momento che la pratica deve passare al vaglio dell’ dirigente scolastico, del Glo e dell’Ufficio scolastico, che devono verificare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l’accettazione della stessa.

Senza dimenticare che lo stesso docente destinatario della richiesta di conferma può decidere se accettare o meno. La conferma può riguardare solo insegnanti con nomina fino al 30 giugno o al 31 agosto 2025. Niente da fare per le supplenze brevi.

Nessuna stabilizzazione

La successiva tempistica da rispettare è quella del 15 giugno 2025, data entro la quale il dirigente dovrà inviare all’Ufficio scolastico la richiesta della famiglia, il verbale motivato dell’esito della valutazione, la notifica dell’esito sia al docente sia alla famiglia.

Altro elemento da considerare, è che non si tratta di una procedura che può essere assimilata a un percorso di stabilizzazione, dal momento che la conferma, se richiesta e accettata, ha validità esclusivamente per l’anno scolastico 2025/26.