Inserimento prima fascia GPS sul sostegno: chi la ottiene entro il 2026 può inserirsi presentando domanda durante l’apertura prevista ma è difficile che i corsi INDIRE si concludano entro il 30 giugno 2025

La prossima settimana potrebbe essere foriera di novità per quel che concerne l’avvio dei Corsi Indire, con il parere dell’Osservatorio per l’inclusione che in settimana potrà rappresentare in questo senso uno spartiacque importante. Anche in virtù del fatto che il parere del Cspi è stato ambiguo, positivo per quel che riguarda i corsi riservati ai triennalisti (ma con riserva per le lezioni interamente online) meno per i corsi riservati a chi ha ottenuto la specializzazione all’estero.

Le Gps sostegno

Le tempistiche dell’avvio dei Corsi Indire riguardano anche il meccanismo di inserimento nella prima fascia GPS sul sostegno per chi frequenterà questi nuovi percorsi.

Il percorso INDIRE è pensato per garantire la specializzazione sul sostegno ai docenti con tre anni di servizio specifico negli ultimi cinque e a quelli che hanno conseguito la specializzazione all’estero. Chi la otterrà entro il 2026, potrà inserirsi nella prima fascia GPS presentando la domanda durante l’apertura prevista. Resta molto scetticismo circa la possibilità, viste le tempistiche, che i corsi INDIRE si concludano entro il 30 giugno 2025.

Settimana decisiva

E qui si torna al discorso relativo alle tempistiche di attivazione dei percorsi abilitanti e del TFA sostegno. La procedura va avanti, ma ci sono ancora molti passaggi da completate. La buona notizie è che l’informativa è stata resa e il CSPI è stato coinvolto, dando il suo parere obbligatorio ma non vincolante. La prossima settimana, con la convocazione dell’Osservatorio, potrà essere decisiva per accelerare sui decreti, considerato che serve la loro emanazione definitiva per consentire alle università di chiedere l’accreditamento per avviare la procedura con INDIRE. Insomma ci avviciniamo al buon esito, ma servono ancora alcuni passaggi burocratici per arrivare alla pubblicazione dei bandi.