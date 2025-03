Graduatorie del concorso 2020: gli idonei 2020 verranno superati da quelli PNRR, ma non decadono per legge

La decisione del ministero di varare all’interno del decreto scuola il nuovo provvedimento che consente agli idonei dai concorsi 2020 di essere stabilizzati figurando all’interno di graduatorie di merito per il 30% dei posti disponibili sta creando molto malumore. Sia tra gli idonei stessi del Pnrr, vista la percentuale limitata di assunzioni, sia per chi fa parte delle graduatorie del concorso 2020. Purtroppo, gli idonei 2020 verranno superati da quelli PNRR.

Utilizzo successivo al Pnrr

Questo non vuol dire che le graduatorie del concorso ordinario 2020 decadono, anzi. Restano graduatorie ancora vigenti per legge. Le possibilità di assunzione però sono sempre meno, dal momento che vengono utilizzate successivamente rispetto ai vincitori dei concorsi PNRR 1 e 2.

Questo nuovo provvedimento quindi aumenta il malcontento di chi è idoneo dal 2020, e vede allontanarsi la possibilità di immissione in ruolo. Al momento la priorità viene data ai vincitori più recenti.

Le gae

Discorso a parte quello relativo alle GAE. Infatti le Graduatorie ad Esaurimento ci sono ancora, ma risultano sempre meno popolate. Sono oggetto di un progressivo svuotamento e addirittura per quel che riguarda la scuola secondaria, in molte province non esistono più.

Diversa la situazione per infanzia e primaria, in questo caso sono ancora attive in molte zone della penisola. Ma anche per questo grado stanno andando in esaurimento. L’aggiornamento è possibile solo per chi è già inserito, dal momento che è precluso qualunque nuovo inserimento.