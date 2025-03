Assunzione straordinaria da GPS sostegno prima fascia 2025: attuabile solo per i posti residui, escluse le regioni dove i posti erano già stati assegnati tramite altre procedure

In virtù della nuova normativa contenuta nel decreto scuola che prevede la stabilizzazione degli idonei per il 30% dei posti disponibili, cresce la preoccupazione degli altri docenti che temono la loro posizione sia minacciata, finendo in coda e perdendo priorità. Una di queste categorie è sicuramente quella dei docenti di sostegno.

Le gps sostegno prima fascia

In questo senso è stato confermato che il ministero attingerà ancora dalle GPS sostegno prima fascia per le immissioni in ruolo. Non ci sono modifiche infatti alla normativa attualmente in vigore che prevede la possibilità di assunzione straordinaria da GPS sostegno prima fascia anche per il 2025.

Questa la buona notizia. La cattiva notizia che si tratta di una procedura che fa riferimento unicamente ai posti residui. La conseguenza di questa situazione è che si tratta di una procedura che non è stata applicabile in tutte le regioni.

Chi viene penalizzato

A essere penalizzati soprattutto le regioni in cui i posti erano già stati assegnati tramite altre procedure. La certezza è che il nuovo provvedimento contenuto all’interno del decreto scuola e che prevede la stabilizzazione degli idonei dei concorsi dal 2020, non annulla le assunzioni da GPS sostegno prima fascia. Piuttosto, la nuova normativa va a sommarsi alla possibilità già esistente di assumere da GPS sostegno, ma non ne prende il posto e non la fa decadere.