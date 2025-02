GaE 2025: pubblicato il decreto, domande dal 16 giugno al 2 luglio per scioglimento riserve e inserimento titoli

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il decreto che disciplina le procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae).

La finestra temporale invidiata dal ministero per presentare le domande va dal 16 giugno al 2 luglio. In questo periodo sarà possibile provvedere allo scioglimento delle riserve e all’inserimento titoli. Per inoltrare l’istanza bisognerà fare riferimento alla modalità telematica predisposta su InPa. Procedura che prenderà il via dalle ore 9,00 del 16 giugno alle ore 23,59 del 2 luglio.

Il decreto consente di sciogliere la riserva, procedura utile per i docenti che si sono già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo. La normativa prevede che debbano ottenere l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2025/26 entro il 30 giugno 2025.

Domande dal 16 giugno al 2 luglio 2025. C’è poi la questione dell’inserimento dei titoli di riserva dei posti. In questo caso il ministero ha fissato la scadenza per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, per il conseguimento dei requisiti per beneficiare della riserva dei posti, al 2 luglio 2025. Domande dal 16 giugno al 2 luglio 2025.

Per ottenere i posti riservati, è necessario dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Per l’inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati, infine, i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2025. Domande dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.