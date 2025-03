Corsi Indire sostegno: Cspi critico sul riconoscimento dei titoli esteri, la prossima settimana arriva il parere dell’Osservatorio per l’inclusione

La prossima settimana sarà decisiva per l’avvio dei Corsi Indire sul sostegno, con il parere dell’Osservatorio per l’inclusione atteso per il primo aprile. Al momento i corsi Indire sono comunque al vaglio del ministero stesso, che sta riflettendo sui pareri espressi dal Cspi.

I due pareri

Il parere favorevole riguarda il percorso dei triennalisti, ma ha comunque ricevuto alcune osservazioni. E’ andata peggio al percorso rivolto a chi possiede una specializzazione estera, che ha ricevuto parere negativo.

Il percorso per i triennalisti, pur avendo ricevuto parere positivo, viene ritenuto debole nella parte in cui prevede percorsi interamente online. Secondo il Cspi, la mancanza di confronto diretto con i colleghi rappresenta una criticità non da poco, considerato che si tratta di percorsi formativi.

Un parere che fonda le proprie convinzioni anche pensando a quanto avvenuto nel primo ciclo dei percorsi abilitanti, durante i quali la componente in presenza ha rappresentato un valore aggiunto.

I prossimi passaggi

C’è invece molto più lavoro d fare per quel che concerne il riconoscimento dei titoli esteri. Su questi corsi il Cspi è stato decisamente più scettico. Da capire adesso cosa fare il ministero: potrebbe proseguire per la propria strada, dal momento che il parere del CSPI è obbligatorio ma non vincolante. Il Ministero potrebbe recepirlo, in tutto o in parte, ma inevitabilmente dovrà tenerne conto.

Dopo il parere dell’Osservatorio per l’inclusione previsto per la prossima settimana, il ministero provvederà a emanare i decreti attuativi per poi avviare la fase organizzativa da parte dell’Indire e delle università.