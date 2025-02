Tfa sostegno 2025: non è consentito iscriversi anche ai percorsi abilitanti, ma le Università potrebbero attivare il congelamento

Con l’avvio ufficiale del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, grazie ai decreti pubblicati nelle scorse ore, si aprono una serie di scenari per i candidati interessati le cui sorti verranno decise nei prossimi giorni man mano che verranno alla luce specifiche casistiche ed eventuali controversie che il ministero dovrà dirimere.

Il Tfa sostegno

Una di queste riguarda la possibilità per gli specializzandi del TFA Nono Ciclo di partecipare contemporaneamente ai percorsi abilitanti. Per il momento sappiamo che il Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024 esplicitamente consentiva la frequenza simultanea del TFA Ottavo Ciclo e dei percorsi abilitanti, compatibilmente con la calendarizzazione delle attività formative. Il nuovo decreto invece questa specifica non la prevede.

Questo non preclude di fatto ogni speranza ai docenti interessati, dal momento che l’articolo 4, comma 6, del recente decreto prevede la possibilità per gli atenei di consentire il “congelamento” del percorso abilitante per comprovate esigenze. Una soluzione utile per gli specializzandi del TFA Nono Ciclo, che in questo modo potrebbero iscriversi ai percorsi abilitanti e di sospendere temporaneamente la frequenza per completare prima il TFA.

Le decisioni delle università

Si tratta di una possibilità ma non di una certezza, dal momento che l’applicazione di questa previsione dipenderà dalle decisioni autonome di ciascuna università.

In assenza di una disposizione chiara sulla frequenza contemporanea, gli specializzandi interessati dovrebbero:

Consultare i bandi ufficiali : Verificare attentamente le linee guida e le disposizioni specifiche pubblicate dagli atenei di interesse.

: Verificare attentamente le linee guida e le disposizioni specifiche pubblicate dagli atenei di interesse. Contattare le segreterie didattiche : Rivolgersi direttamente agli uffici competenti per ottenere chiarimenti sulle possibilità di iscrizione simultanea o sul congelamento dei percorsi.

: Rivolgersi direttamente agli uffici competenti per ottenere chiarimenti sulle possibilità di iscrizione simultanea o sul congelamento dei percorsi. Monitorare gli aggiornamenti normativi: Restare informati su eventuali modifiche legislative o regolamentari che possano influire sulla compatibilità tra TFA e percorsi abilitanti.

Questo perchè la normativa attuale non prevede esplicitamente la possibilità di frequentare contemporaneamente il TFA Nono Ciclo e i percorsi abilitanti, ma l’opzione del congelamento potrebbe rappresentare una soluzione praticabile.