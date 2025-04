Elenco aggiuntivo GPS: ecco perchè chi entra in prima fascia ha un punteggio inferiore ai colleghi in seconda fascia

Tiene banco la questione dei punteggi nelle graduatorie Gps e della valutazione differente a seconda dei diversi elenchi. Spesso, chi si sta inserendo con riserva negli elenchi aggiuntivi in questi giorni di finestra temporale per entrare in coda alla seconda fascia, si ritrova con un punteggio più basso rispetto alla seconda fascia.

Il voto di laurea

Dipende dal fatto che negli elenchi aggiuntivi non viene valutato il voto di laurea. Il candidato viene collocato in graduatoria in base a un punteggio che si basa solo sul titolo d’accesso. Si fa riferimento quindi ad abilitazione o specializzazione. Chi entra mediante abilitazione, avrà un punteggio basato sul percorso abilitante, e non più quello della laurea.

C’è dunque tensione tra chi ritiene di aver ottenuto un punteggio ingiusto, non capendo come viene effettuato il calcolo per gli elenchi aggiuntivi prima fascia Gps avendo ottenuto l’abilitazione. In molti stanno riscontrando un punteggio minore del previsto.

Per capire cosa è valido per il punteggio nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS bisogna fare riferimento alle tabelle di valutazione dei titoli.

L’ordine di chiamata

Sono tabelle differenti rispetto a quelle cui si fa riferimento per la seconda fascia. Da qui nasce la discrepanza nel paragonare i punteggi.

A prescindere dal punteggio ottenuto, inserirsi nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia consente in vista del prossimo anno scolastico di essere chiamati prima dei colleghi inseriti in seconda fascia GPS.

Questo significa che anche chi ottiene un punteggio inferiore rispetto alla seconda fascia avrà un vantaggio, considerato che l’ordine di scorrimento delle graduatorie premia la prima fascia, poi l’elenco aggiuntivo e infine seconda fascia e GUI.

Diverso il caso di chi si inserisce nell’elenco aggiuntivo e ottiene un punteggio più alto rispetto ad un collega inserito in prima fascia, per la quale non ci si può inserire nel 2025 considerato che le graduatorie sono biennali. Essere nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia consente a chi è abilitato o specializzato di passare alle nomine di aspiranti con il solo titolo di studio.