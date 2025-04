Inserimento graduatoria di sostegno: se titolo di accesso al percorso di specializzazione, la laurea non può essere utilizzata come ulteriore titolo

Prosegue la procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps. Ci sono ancora diversi giorni di tempo a disposizione per procedere, considerato che la finestra temporale individuata dal ministero si chiude il prossimo 29 aprile. Molte le casistiche che stanno venendo fuori in questi giorni, come ad esempio la necessità di dichiarare nella domanda di inserimento il possesso della laurea. Chiarisce la questione Orizzonte Scuola.

Il possesso del titolo di accesso

Secondo la normativa, attuale, dichiarare esplicitamente il possesso della laurea non è necessario, dal momento che la presentazione della domanda comprende per l’abilitazione il possesso del titolo d’accesso completo per la classe di concorso di riferimento. Una procedura del tutto simile a quella prevista in seconda fascia, dove la dichiarazione della laurea magistrale ottenuta tramite un percorso 3+2 non comporta la necessità di inserire anche la laurea triennale, essendo necessario il suo possesso.

L’anno scorso per l’inserimento nella graduatoria del sostegno, il Ministero aveva chiarito che a chi si chiede se è valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno, si risponde che per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione. Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.

L’ulteriore titolo valutabile

Il che comporta che la laurea, titolo di accesso al percorso di abilitazione /Specializzazione non è un ulteriore titolo valutabile. Significa che i candidati in possesso della laurea come titolo di accesso al percorso di specializzazione, non possono sfruttarla come ulteriore titolo.

Situazione analoga al posto comune, dove il titolo di accesso all’abilitazione è sempre la laurea per le classi di concorso della tabella A. Questo significa che è preclusa la possibilità di usarla come ulteriore titolo.

Una situazione che riguarda i candidati che hanno frequentato il percorso abilitante in virtù dei tre anni di servizio.

La valutazione della laurea quindi è legata alla sua condizione di requisito di accesso al percorso di abilitazione/specializzazione o meno.