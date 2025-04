Graduatorie Gps: per passare dall’inserimento in coda a quello a pettine bisogna presentare domanda, non è automatico

Tra pochi giorni si concluderà la procedura di inserimento dei candidati negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps, per la precisione il 29 aprile. Una procedura che si lega a doppio filo alla questione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). E’ importante capire come si relazionano gli elenchi aggiuntivi alla Gps con il prossimo aggiornamento delle graduatorie del 2026 per tutti. Nello specifico, chi sta procedendo in questi giorni all’inserimento si chiede cosa dovrà fare in ottica riapertura delle graduatorie nel 2026.

Domande entro il 29 aprile

L’anno prossimo, infatti è prevista l’unione dell’elenco aggiuntivo alla prima fascia. In quell’occasione, i candidati non dovranno rifare domanda. Quando ci sarà la riapertura delle graduatorie nel 2026, chi è già inserito non dovrà reinserirsi. Ci sarà però la possibilità per questi candidati che stanno provvedendo in questi giorni, di aggiornare il punteggio presentando una nuova domanda.

In ogni caso, come sempre accade in occasione della riapertura biennale delle graduatorie, verranno comunicate le regole specifiche che non dovrebbero essere troppo diverse da quelle dell’ultima edizione del 2024. In questo senso, quindi, si può già dire che chi è già inserito in prima e/o seconda fascia dovrà presentare una nuova domanda per aggiornare il punteggio con titoli e servizi conseguiti nel 2024/26. I candidati che non presenteranno domanda, manterranno il punteggio del 2024 senza conservare le eventuali preferenze soggette a scadenze.

L’inserimento a pettine

Chi in vista del prossimo anno scolastico si è inserito nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia in questa finestra temporale che chiude il 29 aprile, dovrà presentare domanda per passare in prima fascia. Chi non lo farà non sarà più presente nelle GPS. L’anno successivo, infatti, l’elenco aggiuntivo non esisterà. Saranno consentiti nuovi inserimenti sia in prima che seconda fascia.

Chi si sta inserendo quindi in questi giorni nell’elenco aggiuntivo ne beneficerà solo in vista del prossimo anno scolastico. L’inserimento è in coda, ma chi vuole inserirsi a pettine in prima fascia dovrà presentare specifica domanda.