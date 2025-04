Scelta 20 sedi Gps: possibile solo in caso di nuovo inserimento in una classe di concorso diversa da quelle già presenti in prima o seconda fascia

In questi giorni di aggiornamento delle Gps relativamente agli elenchi aggiuntivi prima fascia Gps, in coda, capita che alcuni candidati già inseriti in seconda fascia per il sostegno che si stanno inserendo con riserva nella prima fascia, non riescano a modificare le sedi.

La modifica delle sedi

Il motivo è che la piattaforma è impostata in maniera tale da non consentire la modifica della scelta delle sedi per quei candidati che risultano già inserito per la stessa classe di concorso. In ogni caso, le sedi scelte negli anni precedenti restano valide.

Per alcuni candidati è possibile selezionare nuove sedi, ma è una opportunità riservata unicamente a coloro i quali stanno provvedendo a un nuovo inserimento in una classe di concorso diversa da quelle già presenti in prima o seconda fascia.

E’ una situazione che riguarda soprattutto i docenti di sostegno. In questo caso, infatti, ci sono molti docenti che non disponevano ancora del requisito dei tre anni di servizio per la seconda fascia. La situazione si verifica nel momento in cui si inseriscono per la prima volta in quella specifica graduatoria.

Il blocco del sistema

Chi è inserito in seconda fascia per una classe di concorso (come il sostegno), e procede con l’inserimento con riserva nella prima fascia per la stessa tipologia di posto, il sistema blocca l’opzione di modifica delle sedi. Questo perché le sedi indicate nel 2024 restano valide per entrambe le fasce (prima e seconda).

La piattaforma così come è pensata, non consente al sistema non permette di duplicare o sovrascrivere la scelta delle sedi per la stessa classe di concorso in cui sei già presente. Possono modificare le sedi solo i candidati che si stanno inserendo per la prima volta in una nuova classe di concorso (materia o sostegno), o coloro i quali non erano presenti in alcuna fascia per quella specifica graduatoria.

La verifica delle sedi

Chi era già presente in seconda fascia sostegno, noterà che il sistema mantiene le 20 sedi già selezionate e non consente di cambiarle durante l’inserimento con riserva in prima fascia.

Per essere certi che le sedi attuali siano corrette o se si hanno dubbi, è possibile visualizzare o stampare la scheda riepilogativa della propria domanda su Istanze Online, oppure accedere al PDF riepilogativo al termine della compilazione.