Graduatorie incrociate sostegno: inserimento negli elenchi aggiuntivi con abilitazione su materia garantisce precedenza rispetto a chi è in seconda fascia

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi con un’abilitazione su materia consente di beneficiare di una precedenza rispetto a chi è in seconda fascia nelle graduatorie incrociate. Questo perché l’inserimento in prima fascia tramite elenco aggiuntivo vale già a partire dal prossimo aggiornamento delle GPS. Questo comporta che nelle graduatorie incrociate, viene considerato come appartenente alla prima fascia, con tutti i vantaggi che ne derivano, a cominciare dalla precedenza rispetto a chi è in seconda.

La normativa

La normativa prevede infatti che l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS con abilitazione su materia consenta di beneficiare di tutti i vantaggi dell’essere presente in prima fascia. Un privilegio che vale anche per le graduatorie incrociate per il sostegno (in assenza di specializzazione).

Questo significa che avrà la precedenza su chi è in seconda fascia nelle stesse graduatorie incrociate, anche se questi ultimi hanno magari più servizio. La posizione negli elenchi aggiuntivi vale, quindi, ai fini delle supplenze e delle chiamate già nell’anno scolastico successivo all’inserimento.

Gli elenchi aggiuntivi servono a far entrare in prima fascia GPS chi ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento dopo la chiusura delle GPS 2024/2026, consegue l’abilitazione entro il 30 giugno 2025 (è la scadenza fissata dal Ministero), ha presentato domanda tra maggio e giugno 2024. Chi si inserisce in questi elenchi sarà considerato a pieno titolo in prima fascia, anche se le GPS non vengono ancora riaperte per tutti.

Graduatorie incrociate per il sostegno

Le graduatorie incrociate vengono usate per assegnare supplenze su sostegno a docenti non specializzati.

L’ordine di priorità prevede :Prima fascia GPS sostegno (con titolo di specializzazione), Mini call veloce (se attivata), Prima fascia materia (abilitati non specializzati, tramite graduatoria incrociata), Seconda fascia materia (non abilitati, tramite graduatoria incrociata).

Quindi chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS su materia, sarà prima di chi è in seconda fascia materia, anche nelle chiamate per il sostegno non specializzato.

Esempio pratico

Supponiamo due candidati per una supplenza su sostegno nella scuola secondaria di primo grado:

Maria ha conseguito l’abilitazione nel 2025 e si è inserita negli elenchi aggiuntivi della prima fascia per la A22 (Italiano). Luca è in seconda fascia GPS per la stessa classe di concorso, con 3 anni di servizio ma non abilitato. Maria avrà la precedenza su Luca nella chiamata su sostegno tramite graduatoria incrociata, perché è in prima fascia, anche se tramite elenco aggiuntivo.