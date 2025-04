Graduatorie Gps 2025: le prospettive per il prossimo anno alla luce delle poche assunzioni dello scorso anno

Al momento la procedura straordinaria per l’assunzione da GPS sostegno prima fascia è prevista solo fino a fine anno. Si tratta di una misura che in un primo momento era stata pensata unicamente per il 2021, ma che poi, anche in virtù dei buoni risultati che ha prodotto, è stata prorogata fino a fine 2025.

Il doppio canale

Una misura la cui validità è certificata dal fatto che spesso viene presa ad esempio per il posto comune, con la volontà di estenderla mediante doppio canale di reclutamento con assunzioni da Gps.

Resta in ogni caso una procedura straordinaria, e dunque il ministero si riserva la possibilità di rinnovarla di anno in anno, o di sospenderla come probabilmente avverrà alla fine di quest’anno.

A far pensare che ci si possa prendere uno stop con dicembre 2025, il fatto che già lo scorso anno le assunzioni tramite questa modalità sono state molto poche. Un risultato che ha coinvolto in particolar modo la scuola secondaria, e che si pensa possa riguardare anche quello in corso.

Prima fascia elenco aggiuntivo

La procedura è disciplinata dal DM 111/2024, e consente la partecipazione straordinaria alle supplenze finalizzate al ruolo per l’anno scolastico 2025/26 ai candidati inseriti a pieno titolo nelle GPS sostegno prima fascia e nei relativi elenchi aggiuntivi.

Si assume da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, a livello provinciale, se risultano ancora posti residui dopo le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e concorsi.

Prima si procede con lo scorrimento delle GPS, in caso di posti residui, poi si procede con la mini call veloce per mettere i posti a disposizione a livello nazionale. La procedura prevede da parte dei candidati la presentazione di istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti. La normativa consente di presentare domanda per una o più province della medesima regione.