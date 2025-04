Prima fascia GPS sostegno: assegnazione delle supplenze da GPS e assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo per chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi

Chi può inserirsi negli elenchi aggiuntivi GPS 2025

Negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS che verranno costituiti da lunedì 14 aprile 2025, potranno inserirsi anche i docenti in possesso di un titolo di abilitazione precedente al biennio 2024/2026. In altre parole, non è necessario che l’abilitazione sia recente: è sufficiente che sia valida secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Chi può scegliere la provincia

La scelta della provincia è possibile solo per i candidati che non risultano già iscritti in alcuna GPS. In caso contrario, la provincia resta quella già selezionata nella precedente iscrizione.

La posizione in graduatoria sarà determinata dal punteggio individuale, secondo i criteri riportati nelle tabelle di valutazione allegate all’OM n. 88/2024.

Conviene iscriversi agli elenchi aggiuntivi?

Sì, iscriversi agli elenchi aggiuntivi conviene, soprattutto per chi è in attesa di inserirsi nella prima fascia. Gli elenchi aggiuntivi rappresentano una grande opportunità poiché vengono utilizzati per l’assegnazione delle supplenze da GPS, subito dopo la prima fascia e con priorità rispetto alla seconda fascia.

Assunzioni straordinarie da elenchi aggiuntivi

Inoltre, chi risulterà inserito entro il 29 aprile 2025 negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS sostegno potrà partecipare anche alle assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo.

Questo è possibile grazie alla proroga delle disposizioni del DL 44/2023, introdotta dal recente DL 19/2024, che ha esteso la validità delle operazioni di assunzione fino al 31 dicembre 2025.

Requisiti: titolo anche non recente

Possono presentare domanda tutti i docenti in possesso di un nuovo titolo di abilitazione, ma anche coloro che avevano già conseguito un titolo in passato e, per vari motivi, non si erano ancora inseriti nella prima fascia GPS.

La normativa attualmente in vigore non prevede alcun limite temporale sul conseguimento del titolo abilitante. Pertanto, non è rilevante l’anno in cui è stato ottenuto, purché risulti valido.

Quando si presenta domanda per l’elenco aggiuntivo

La domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS potrà essere presentata da lunedì 14 aprile 2025 e resterà aperta per 15 giorni, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.

Questa finestra è pensata per offrire un’opportunità ulteriore a chi ha ottenuto abilitazione o specializzazione dopo l’aggiornamento ordinario delle GPS 2024/2026.

Riepilogo finale