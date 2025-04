Elenchi aggiuntivi 2025: per mini call veloce, supplenze finalizzate al ruolo e al 31 agosto o 30 giugno priorità allo scorrimento della prima fascia GPS

Cos’è l’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS

Da lunedì sarà possibile presentare, per quindici giorni, la domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS. Si tratta a tutti gli effetti di un elenco che viene costituito negli anni intermedi di aggiornamento delle graduatorie GPS, che in ordine gerarchico viene posizionato subito dopo la prima fascia.

Convocazioni e mini call veloce: come funziona la priorità

La procedura di assegnazione delle supplenze finalizzate al ruolo mediante mini call veloce tiene conto in prima istanza della necessità di scorrere la prima fascia GPS, per poi passare all’elenco aggiuntivo che si andrà a costituire tra pochi giorni.

Questo vale anche per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Punteggio più alto, ma convocazione dopo

In virtù dell’inserimento dei nuovi titoli, come ad esempio il titolo di specializzazione TFA sostegno da 60 CFU, può verificarsi che un candidato dell’elenco aggiuntivo abbia un punteggio superiore a chi è in prima fascia.

Questo però non cambia l’ordine delle convocazioni: chi è inserito nell’elenco aggiuntivo resta subordinato alla prima fascia, indipendentemente dal punteggio.

Non è una riapertura delle GPS: ecco perché

La riapertura degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valida per l’anno scolastico 2025/26, non può essere considerata una riapertura completa delle GPS.

Per la riapertura vera e propria bisognerà aspettare il 2026, poiché l’ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2024 e la normativa prevede una riapertura biennale.

Perché è utile l’elenco aggiuntivo: cosa dice l’OM 88/2024

La costituzione dell’elenco aggiuntivo alla prima fascia è sancita dall’art. 10 dell’OM n. 88/2024. La misura è pensata per consentire alle scuole di avere a disposizione nuovi docenti convocabili in virtù del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione.

L’unica priorità di chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi è rispetto a chi è presente in seconda fascia, ma si resta comunque gerarchicamente subordinati alla prima fascia.