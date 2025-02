Graduatorie GPS 2025: apertura elenchi aggiuntivi dal 14 al 29 aprile online anche per graduatorie di istituto

Il ministero ha deciso le date utili per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alle graduatorie di istituto (GI). Non si tratta ancora di date ufficiali, mancando una comunicazione da parte del ministero, ma ci sono indicazioni da parte di Orizzonte Scuola secondo cui la finestra temporale individuata per l’aggiornamento degli elenchi da parte del ministero va dal 14 al 29 aprile.

Come accade ormai abitualmente per questo genere di operazioni, si potrà fare ricorso unicamente alla modalità telematica online.

Nei prossimi giorni le date verranno confermate ufficialmente, in base alla procedura di pubblicazione del Decreto.

L’apertura delle operazioni scatterà dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione del decreto sul Portale Unico del Reclutamento (www.inpa.gov.it) fino alle ore 23.59. In tutto quindi ci saranno quindici giorni a disposizione da parte dei candidati.

Previsto anche l’inserimento con riserva da parte di chi non dispone del titolo. Per questi candidati, prevista una finestra aggiuntiva a giugno 2025 per comunicare l’avvenuto conseguimento e ottenere l’inserimento definitivo.