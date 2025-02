Concorso scuola 2025: le percentuali di vincere il concorso in base alle domande per infanzia e primaria

Il Concorso docenti PNRR2, bandito con il DDG n. 3060/2024, riguarda l’assunzione di insegnanti per la scuola dell’infanzia e primaria, sia su posti comuni che su sostegno.

Dati generali

Il Ministero ha ricevuto 36.772 domande per 8.335 posti disponibili, ma non ha fornito una suddivisione chiara tra infanzia e primaria.

Distribuzione delle domande per regione

Le regioni con il maggior numero di candidature sono:

Lazio : 5.788 domande per 367 posti

: 5.788 domande per Lombardia : 5.114 domande per 3.397 posti

: 5.114 domande per Puglia: 4.135 domande per 290 posti

Dettaglio posti disponibili per Lazio e Lombardia

Lazio (5.788 domande – 367 posti)

Infanzia (AAAA): 26 posti

Primaria (EEEE): 282 posti

Sostegno infanzia (ADAA): 15 posti

Sostegno primaria (ADEE): 44 posti

Lombardia (5.114 domande – 3.397 posti)

Infanzia (AAAA): 274 posti

Primaria (EEEE): 945 posti

Sostegno infanzia (ADAA): 142 posti

Sostegno primaria (ADEE): 2.036 posti

Analisi delle possibilità di superare la prova scritta

In Lombardia, il rapporto tra domande e posti disponibili è più favorevole rispetto al Lazio: il numero di domande non supera il triplo dei posti a bando, quindi le probabilità di superare la prova scritta sono più alte rispetto ad altre regioni.

Situazione in altre regioni

Puglia : 4.135 domande per 290 posti Infanzia (AAAA): 100 posti Primaria (EEEE): 163 posti Sostegno infanzia (ADAA): 3 posti Sostegno primaria (ADEE): 24 posti

: 4.135 domande per Sicilia : Solo sostegno bandito, 1.658 domande per 11 posti Sostegno infanzia (ADAA): 4 posti Sostegno primaria (ADEE): 7 posti

: Solo sostegno bandito, Campania: Solo 5 posti per sostegno primaria (ADEE) con 1.253 domande

Le regioni con il numero più alto di posti disponibili (come la Lombardia) offrono migliori probabilità di successo. Al contrario, in regioni come Sicilia e Campania, la competizione è altissima a causa del numero limitato di posti banditi.

Queste le percentuali di successo elaborate da Orizzonte Scuola