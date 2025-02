Percorsi abilitanti da 30-36-60 CFU: via libera alla modalità online al 50% anche per l’anno prossimo

Via libera ai corsi da 30, 36 e 60 CFU online almeno per la metà della loro durata. La conferma arriva anche in vista del prossimo anno accademico 2025/2026 grazie ai relativi emendamenti approvati dal Senato. Si tratta degli emendamenti al Milleproroghe, presentati da Lega e Fratelli d’Italia.

Lezioni sincrone

Consentono di prorogare anche per l’anno prossimo la formazione online per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i futuri docenti. E così chi prenderà parte ai percorsi da 30, 36 e 60 CFU potrà usufruirne in modalità telematica fino al 50%. Resta inalterata la previsione che si tratti di lezioni sincrone, ovvero in tempo reale.

Non potranno far parte di questo tipo di lezioni le attività di tirocinio e le attività di laboratorio.

La proroga vale anche nel caso di superamento del limite del 20% (previsto dall’art. 2-bis comma 1 del D. lgs. 59/2017). Restano invece inalterati i requisiti di accreditamento dei percorsi. La normativa di riferimento è sempre il decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri, realizzato con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.

L’iter legislativo

In questo modo i partecipanti potranno ancora beneficiare di ampia flessibilità nella formazione, in modo da poterla rendere compatibile con gli impegni lavorativi.

L’approvazione in Senato non è sufficiente per rendere definitivo il provvedimento: ora servirà infatti un ulteriore passaggio del decreto all’esame della Camera dei Deputati. In questo modo si potrà convertirlo in legge entro il 25 febbraio per evitare la decadenza del provvedimento.