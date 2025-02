Graduatorie Gps 2025: disparità nella tabella dei titoli e nell’assegnazione dei 36 punti a causa della mancata attivazione dei percorsi abilitanti

Fa discutere la disparità nella tabella dei titoli e nell’assegnazione dei 36 punti in vista degli elenchi aggiuntivi nell’ambito del parere favorevole espresso dal CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). Il via libera riguarda in generale lo schema di decreto relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS, previsti dall’OM 88 del 16 maggio 2024. Perplessità espressa dal sindacato Uil Scuola Rua, su alcuni punti specifici.

Il parere positivo

Il parere del CSPI riguarda l’accesso prioritario per gli abilitati e specializzati. Il CSPI ritiene positivo che chi consegue l’abilitazione o la specializzazione nel sostegno abbia priorità nelle supplenze rispetto ai docenti della seconda fascia GPS e della terza fascia delle Graduatorie di Istituto (GI). Una decisione finalizzata ad assicurare che il personale qualificato abbia maggiore accesso all’insegnamento.

Si è deciso poi per una distinzione tra scuola secondaria di I e II grado per alcune classi di concorso, in particolare per A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71, per le quali viene confermata la separazione tra graduatorie per le scuole medie e superiori, con codici alfanumerici diversi.

Via libera poi a una finestra temporale ampia per la presentazione delle domande, in modo da assicurare un periodo sufficiente per permettere ai docenti di iscriversi agli elenchi aggiuntivi, in modo che si concludano le lauree in Scienze della Formazione Primaria e i percorsi di abilitazione/specializzazione, permettendo ai candidati di sciogliere la riserva entro la scadenza ministeriale del 3 luglio 2025.

Le critiche della Uil Scuola Rua

Uil Scuola Rua però non ci sta, soprattutto per i punti che attengono la disparità di punteggio tra docenti teorici e docenti ITP (Insegnanti Tecnico Pratici). Perplessità poi in merito alla tabella di valutazione dei titoli non riconosce equamente il punteggio tra i docenti delle discipline teoriche e gli ITP, come già segnalato per l’OM 88/2024.

Non convince la disparità nella valutazione del punteggio per il sostegno, con assegnazione dei 36 punti nelle GPS sostegno penalizza chi non ha potuto abilitarsi a causa della mancata attivazione dei percorsi abilitanti. Per quel che riguarda poi i Docenti con titoli esteri, UIL sostiene che i docenti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero debbano essere posizionati in coda alle graduatorie, dietro a chi ha ottenuto l’abilitazione in Italia.