GPS Sostegno 2025: penalizzazione per docenti non abilitati e ITP, discriminazione nell’assegnazione del punteggio

In vista dell’aggiornamento degli elenchi aggiuntivi Gps 2025, è previsto chi si abilita o si specializza nel sostegno avrà diritto a un accesso prioritario alle supplenze rispetto alla seconda fascia GPS o alla terza fascia delle Graduatorie di Istituto (GI). Una decisione che però penalizza gli ITP e i docenti di sostegno non specializzati che prenderanno parte alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS sostegno. Ecco le motivazioni date dal sindacato.

La tabella di valutazione dei titoli

Nello specifico, la discriminazione riguarda la tabella di valutazione dei titoli, nella parte in cui si stabilisce l’assegnazione di punteggio diversa tra i docenti teorici e i docenti tecno pratici (ITP) per gli elenchi aggiuntivi GPS Sostegno.

La discriminazione nasce dal fatto che i docenti teorici possono caricare sulla graduatoria del sostegno (ADSS) fino a 36 punti (12 per il voto di abilitazione e 24 aggiuntivi), il triplo di quanto consentito ai docenti tecnico-pratici il cui massimo sono i 12 punti per il voto di abilitazione.

I 36 punti della discordia

La discriminazione appare ancora più chiara se si pensa che la qualifica di accesso alla prima fascia sostegno è la specializzazione ex DM 249/2010 (TFA Sostegno) e che i percorsi di formazione sono uguali per entrambe le categorie.

Per questo i sindacati spingono affinché venga equiparato il punteggio massimo caricabile per i titoli abilitanti tra docenti teorici e tecnico-pratici, in modo che sia 36 per tutti.

I 36 punti nelle graduatorie del sostegno restano il pomo della discordia per quel che concerne l’aggiornamento delle GPS, relativamente a chi non ha potuto conseguire l’abilitazione per la mancata attivazione dei percorsi abilitanti. L’aggiornamento è stato riservato unicamente ai docenti che hanno frequentato l’unico percorso avviato dalle Università ossia il percorso art. 13 comma 2 riservato ai docenti con altra abilitazione su altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno.