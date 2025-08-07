Nomine in ruolo da GPS docenti: annullate dal tribunale, priorità agli idonei concorso 2020 per quelle per il 24/25 di ADSS Sicilia

Le nomine in ruolo da GPS docenti ADSS Sicilia non hanno valore per l’a.s. 24/25, perché la priorità va data agli idonei del concorso 2020.

La decisione del Tar

Lo ha sancito la Seconda Sezione del TAR Sicilia – Palermo, accogliendo il ricorso del Gruppo Idonei ADSS Sicilia (concorso D.D. 499/2020). La decisione è stata inserita nella sentenza n. 1875/2025, che riconosce la ragione degli idonei 2020 classe di concorso AdSS per posto sostegno nelle scuole secondarie di II grado. Hanno dunque loro diritto all’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025.

Va riconosciuta loro precedenza rispetto ai candidati inseriti nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Va dunque rivista la procedura messa in atto dalle Istruzioni operative dell’Allegato A al dm n. 158/2024. Per l’a.s. 2024/25 erano stati messi in coda i candidati idonei dei concorsi ordinari 2020 (per la scuola secondaria DD n. 499 del 21 aprile 2020). Una posizione assegnata a tutte le operazioni, di cui facevano parte anche le assunzioni su posto sostegno dalle GPS graduatorie provinciali per le supplenze prima fascia.

Ora si capovolge tutto, con il TAR che dichiara illegittima la scelta dell’amministrazione scolastica regionale e provinciale. La procedura messa in atto, secondo i giudici, viola i principi di buon andamento, imparzialità e meritocrazia.

La sentenza

Secondo la sentenza:

“I ricorrenti, in quanto idonei, successivamente dichiarati vincitori del concorso indetto con D.D. n. 499/2020, hanno diritto a concorrere a pieno titolo per le procedure di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025, con preferenza rispetto ai candidati inseriti nelle GPS prima fascia. Tale conclusione assume connotati di ragionevolezza e coerenza se si valuta, ulteriormente, la circostanza che i ricorrenti […] hanno partecipato e superato una prova concorsuale per titoli ed esami, mentre gli iscritti alle GPS ricoprono tale status senza aver sostenuto alcuna prova di merito.”

Ora si aspettano comunicazioni ufficiali da parte degli Uffici Scolastici coinvolti. Per il prossimo anno scolastico invece nessun problema all’orizzonte: l’allegato A al dm n. 137/2025 ha già disposto l’assunzione degli idonei del concorso 2020 con priorità rispetto alle GPS, in attesa di scorrimenti per le assunzioni dalle GPS in Sicilia.