I posti disponibili per la mini call veloce potrebbero essere più del previsto, ecco perchè

I posti per la mini call veloce potrebbero essere maggiori del previsto. Non aumento diretto del contingente disponibile per la procedura che partirà dal 14 agosto e si concluderà il 19, ma un effetto indiretto di quanto sta accadendo con lo scorrimento della prima fascia Gps sul sostegno in queste prime due settimane di agosto per chi ha compilato la domanda per le max 150 preferenze.

Il pasticcio del primo agosto

Ma andiamo con ordine. Il pasticcio delle nomine annullate nei bollettini del primo agosto, ha provocato il reinserimento delle stesse tra le disponibilità di questa prima procedura per il ruolo straordinaria. Il problema è che i controlli e la ripubblicazione dei bollettini corretti sta avvenendo solo in questi giorni: molti tra il 4 e il 5 agosto, altri addirittura oggi 6 agosto.

Questo comporta che queste nuove disponibilità, una volta assegnate ai nuovi docenti, devono avere cinque giorni di tempo per essere accettate o rifiutate. Cosa che ci porta direttamente al 10-11 agosto. Significa che non ci saranno più i cinque giorni di tempo disponibili per effettuare nuove nomine su queste disponibilità, perché i docenti interessati non avrebbero i cinque giorni di tempo individuati dalla normativa a loro disposizione.

Più posti per la mini call veloce

Dove andranno a finire questi posti? Inevitabilmente confluiranno nella mini call veloce sostegno, che dunque potrebbe per questo motivo beneficiare di un numero di disponibilità superiore rispetto al previsto, considerato che il ministero aveva ipotizzato 13 giorni di tempo per le nomine sullo scorrimento delle gps sostegno proprio per dare il tempo agli uffici scolastici di effettuare almeno due giri di convocazioni.

Va detto che molti uffici scolastici erano stati particolarmente celeri in questo senso, provvedendo già il primo agosto alla pubblicazione dei primi bollettini. Ma poi il caos delle nomine sbagliate ha fatto saltare molti programmi. Ne beneficeranno indirettamente coloro i quali prenderanno parte alla mini call veloce dal 14 agosto al 19.