Maggiori opportunità per la scuola primaria con la mini call, nella scuola secondaria di secondo grado molti posti già coperti nei cicli precedenti

Ieri il Ministero ha ufficializzato la finestra temporale individuata per la mini call veloce sostegno, a cavallo di ferragosto, procedura direttamente interessata con quanto sta avvenendo, nel bene e nel male, in questi giorni con lo scorrimento della prima fascia gps sostegno.

I posti riservati alla mini call veloce

Il pasticcio del primo agosto, infatti, renderà difficile un secondo turno di nomina sulle disponibilità sopravvenute dopo l’annullamento dei bollettini ravvisati come irregolari, e i posti residui confluiranno direttamente nella mini call veloce.

L’avviso del ministero conferma che la domanda per la mini call veloce si svolgerà dal 14 agosto ore 10.00 al 19 agosto ore 9.00.

Diventa dunque importante capire l’evolversi della situazione per le assunzioni mediante minicall veloce da D.M.M. in virtù dell’evolversi dei bollettini relativi alla prima fascia GPS.

La procedura in corso che interessa le assunzioni straordinarie da prima fascia GPS sostegno si basa sui posti residui da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e le graduatorie di merito dei concorsi.

Le maggiori possibilità di trovare cattedra

Invece per la minicall veloce si provvede in un secondo momento in caso di posti residui in seguito alle assunzioni da GPS.

La conseguenza è che la situazione sarà fortemente influenzata dalle singole situazioni locali, con possibilità di nomina a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Molto dipenderà dalle disponibilità residue in base al territorio d’interesse del candidato e dal grado scolastico. Volendo fare una previsione, è probabile che ci siano più possibilità nella scuola primaria, dove si registra la maggior necessità di docenti.

Più difficile trovare posto nella scuola secondaria. Soprattutto sul secondo grado, difficile aggiudicarsi uno dei pochi posti già coperti nei cicli precedenti. In vista del prossimo anno non saranno molte le opportunità. In ogni caso bisognerà aspettare la fine della procedura attuale il 13 agosto per avere le idee più chiare su possibilità e prospettive.