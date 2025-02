Elenchi aggiuntivi prima fascia 2025: università dovranno concludere i percorsi abilitanti entro il 30 giugno proprio per permettere ai corsisti di accedere

L’ordinanza ministeriale n. 88 del 2024 ha confermato che chi completa il percorso abilitante o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2025 potrà iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per l’anno scolastico 2025/2026.

Come funziona l’inserimento negli elenchi aggiuntivi

L’iscrizione con riserva è una possibilità per chi sta terminando l’abilitazione potrà iscriversi negli elenchi aggiuntivi, ma con riserva.

Lo scioglimento della riserva è poi previsto per i primi giorni di luglio 2025, quando il candidato dovrà dimostrare di aver effettivamente conseguito l’abilitazione per ottenere l’inserimento a pieno titolo.

Tempistiche e ruolo delle Università

Le Università dovranno concludere i percorsi abilitanti entro il 30 giugno 2025 per permettere agli aspiranti di iscriversi agli elenchi aggiuntivi. Se il percorso termina dopo il 30 giugno, non sarà possibile entrare negli elenchi aggiuntivi e si dovrà aspettare la riapertura delle GPS nel 2026 per iscriversi direttamente in prima fascia.

Cosa significa questo per chi sta facendo l’abilitazione

I docenti che concluderanno il percorso entro il 30 giugno 2025, potranno entrare subito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Chi invece non riuscirà a rispettare questa scadenza e lo completerà dopo, dovrà aspettare la riapertura ordinaria delle GPS nel 2026.

Questa regola è particolarmente importante per chi sta frequentando i percorsi abilitanti da 30 o 36 CFU e vuole inserirsi in prima fascia per le supplenze già dall’anno scolastico 2025/2026.