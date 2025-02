Assunzione idonei concorso PNRR: prosegue l’iter dell’emendamento, a breve partiranno i percorsi abilitanti anche per chi non ha vinto il concorso

Al momento, non ci sono certezze riguardo al futuro degli idonei non vincitori del concorso PNRR1. L’unica speranza è rappresentata da un emendamento che prevede l’inserimento di questi idonei nella graduatoria di merito. Al momento però l’emendamento non è ancora stato approvato, e in passato ci sono stati tentativi simili che non hanno avuto esito positivo. Pertanto, bisogna attendere sviluppi normativi e seguire attentamente l’iter parlamentare, partendo dal presupposto che non è semplice ipotizzare quali percentuali di successo ci possano essere.

Cosa significa questo per gli idonei

Gli idonei del concorso PNRR1 non ottengono né abilitazione né assunzione al momento, poiché il concorso stesso non è abilitante. Pertanto, la via principale per ottenere l’abilitazione è attraverso percorsi abilitanti specifici.

Percorsi abilitanti per chi non ha vinto il concorso

I percorsi abilitanti non sono riservati solo ai vincitori di concorso. In passato, infatti, anche chi non era vincitore ha potuto accedere a questi percorsi. Le principali tipologie di percorsi abilitanti sono:

60 CFU: per chi vuole abilitarsi ex novo (ad esempio, chi ha il titolo per insegnare in una classe di concorso o è iscritto a una laurea magistrale). 30 CFU: per chi ha tre anni di servizio negli ultimi cinque anni (anche in scuole paritarie). 36 CFU: per i vincitori di concorso già immessi in ruolo.

Quando saranno attivati i percorsi abilitanti

Il secondo ciclo di percorsi abilitanti è in fase di preparazione. Questi percorsi includeranno:

Anche se il decreto ministeriale che attiva il secondo ciclo di percorsi non è ancora stato pubblicato, è previsto che arrivi a breve. Una volta pubblicato, gli atenei potranno aprire i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti.

Gli idonei non vincitori del concorso PNRR1 dovranno pazientare, in quanto al momento non hanno accesso a nessuna abilitazione diretta. Potranno però accedere ai percorsi abilitanti attraverso il sistema dei CFU (30 o 60 CFU), non appena saranno attivati.