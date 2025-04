Assunzioni da Gps sostegno fino al 2025: poche soprattutto per la scuola secondaria, difficile una nuova proroga

Le assunzioni da GPS sostegno prima fascia tramite procedura straordinaria saranno possibili ancora per pochi mesi, nello specifico solo fino al 2025. E’ in corso infatti una proroga che consente di usufruire di questa possibilità ancora per pochi mesi.

L’ultima proroga

Bisogna ricordare infatti che parliamo di un provvedimento che il ministero in un primo momento aveva previsto potesse essere applicato unicamente per il 2021.

Visti i buoni risultati e il riscontro positivo da candidati e sindacati, ci sono state proroghe successive che hanno portato a una conferma della misura fino al 31 dicembre 2025. Bisogna infatti tenere presente che si tratta di una procedura straordinaria, la cui conferma non è assicurata di anno in anno.

Le possibilità che venga prorogata anche per il 2026 non sono zero, ma sono comunque molto oche, se si considera che già lo scorso anno le assunzioni tramite questa modalità sono state molto poche. Una condizione che ha riguardato in particolar modo la scuola secondaria.

In attesa del doppio canale

Una situazione che, secondo le previsioni, potrebbe ripetersi anche quest’anno, portando il ministero a decidere di non concedere una proroga ulteriore. Ma potremo saperne di più solo nei prossimi mesi, quando il ministero anche alla luce dei risultati che darà questa misura nel 2025, deciderà se sarà il caso di concedere una ulteriore proroga anche per il prossimo anno.

La sensazione al momento è che le assunzioni da Gps sostegno prima fascia tramite procedura straordinaria possano fermarsi al 2025, ma c’è anche da considerare che vengono considerate un esempio positivo da seguire anche per il posto comune da parte di chi auspica il doppio canale di reclutamento, e che quindi potrebbero poi rientrare in una riforma più ampia di assunzioni.