Graduatorie ATA 24 mesi: da oggi si può presentare domanda per ruoli e supplenze

Prende il via oggi la finestra temporale individuata dal ministero per consentire la presentazione delle domande utili ai nuovi inserimenti e agli aggiornamenti relativi alle graduatorie ata 24 mesi. La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 14 di oggi lunedì 28 aprile. La scadenza è fissata alle ore 14 del 19 maggio.

Chi deve presentare domanda

La procedura è riservata al personale ATA con almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali. Inserirsi in queste graduatorie consente poi di accedere alle convocazioni per ruoli e supplenze.

La procedura prende il via grazie alla pubblicazione, nei giorni scorsi dei bandi da parte degli Uffici scolastici regionali, sbloccata dalla nota ministeriale che li ha autorizzati. Per inviare la domanda bisogna fare riferimento a Polis Istanze online.

Ricordiamo che da quest’anno è requisito di accesso il possesso della CIAD, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, per i nuovi inserimenti. Sono esclusi da questo requisito i collaboratori scolastici.

I modelli

Prevista l’estensione della riserva del 15% estesa a chi ha svolto il servizio civile nazionale, oltre al già previsto servizio civile universale. Non c’è ancora il profilo di operatore scolastico, gli assistenti possono inserirsi per collaboratore scolastico.

Chi è già inserito può aggiornare la domanda, aggiungendo i titoli maturati rispetto a dodici mesi fa. Titoli di riserva e preferenze vanno confermate. Chi è già inserito può anche non presentare domanda, soprattutto se non ha nuovi titoli da inserire.

Ogni candidato può scegliere una sola provincia e si troverà davanti due modelli: B1 (riservato ai primi inserimenti) e B2, utile per formulare la richiesta di aggiornamento nella graduatoria se si è già inseriti nelle graduatorie di prima fascia e si ha solo bisogno di aggiornare la domanda.

L’Allegato G

Il modello F serve a rinunciare alle supplenze per concorrere unicamente al ruolo. Non è ancora disponibile l’allegato G per la scelta delle scuole per le graduatorie di circolo e di istituto. Prima bisognerà completare la valutazione delle domande, poi ci sarà la compilazione dell’allegato G online.