Nuovo bando di concorso personale Ata: domande dal 28 aprile per le graduatorie 24 mesi

Comunicate ufficialmente le date dei prossimi bandi di concorso per Personale Ata. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha deciso con la nota di indizione dei bandi ATA 24 mesi 2025 che gli uffici scolastici regionali dovranno pubblicare i bandi entro la prossima settimana, nello specifico entro il 17 aprile. I bandi di concorso Ata 24 mesi sono utili alle assunzioni per supplenze e ruoli nell’anno scolastico 2025/26, non essendo prevista per il personale ata una procedura concorsuale vera e propria basata su prove come avviene per i docenti, ma solo per titoli.

Come iscriversi

Chi intende partecipare, potrà presentare domanda facendo riferimento alla modalità telematica su Polis Istanze online dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio 2025.

Per collegarsi alla piattaforma bisogna fare riferimento alla home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi. Si può anche fare riferimento al percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I >Istanze on line.

Non sono le uniche soluzioni per collegarsi al servizio, essendo utilizzabile anche il servizio Istanze on-line mediante il Portale InPa, tramite l’apposito link.

Il possesso della Ciad

Ricordiamo che per i nuovi inserimenti è necessario essere in possesso della CIAD, divenuta ormai requisito di accesso. Per questo, prima di procedere all’iscrizione, è bene verificare di essere in regola con la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) per accedere alle graduatorie. Il requisito è sancito dal CCNL 2019/21. Sono esclusi dalla necessità di essere in possesso di questo requisito coloro che appartengono al profilo di collaboratore scolastico.