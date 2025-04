Scelta delle 30 scuole su Istanze Online: allegato G dopo la valutazione delle domande degli aspiranti

Nelle scorse ore il Ministero ha sancito l’apertura della finestra temporale utile all’avvio dei bandi regionali finalizzati all’aggiornamento annuale delle graduatorie ATA 24 mesi. Da queste graduatorie come sempre si attingerà in vista del prossimo anno scolastico per assegnare i ruoli e le supplenze.

L’allegato G

In seguito alla pubblicazione dei bandi, sarà possibile procedere con la presentazione delle istanze utilizzando la piattaforma predisposta dal ministero su Polis Istanze online a cominciare dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio 2025.

La fase successiva sarà caratterizzata dal famoso Allegato G, che consentirà la scelta delle 30 scuole. Prima però dovrà essere completata la valutazione delle domande degli aspiranti.

Lo specifica il Ministero all’interno della nota diramata nelle scorse ore. Posizioni personale Ata oscurate su Istanze Online.

“Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2025/2026 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota“.

Le domande su Istanze Online

La compilazione dell’allegato G su Polis Istanze online consente ai candidati che partecipano di prendere parte anche alle supplenze da graduatorie di istituto.

Chi invece rinuncia alla possibilità di ottenere supplenze, non dovrà prendere parte alla procedura di compilazione dell’allegato G ma dovrà fare riferimento al modello F nell’istanza di inserimento/aggiornamento.

