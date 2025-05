Punteggi Gps: le differenze di valutazione tra Tfa sostegno e Corsi Indire

I decreti attuativi per i Corsi Indire e per i corsi universitari che garantiranno la specializzazione sul sostegno a triennalisti e per specializzati all’estero sono stati pubblicati dal ministero, ed è arrivata la conferma che a differenza dai titoli che rilasceranno le università, quelli INDIRE saranno titoli di specializzazione non universitari. Entrambi però avranno validità per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I secondi saranno validi solo in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

La valutazione dei punteggi

In Italia non dovrebbe esserci differenza tra i due titoli, e questo significa che gli specializzati potranno spendere il titolo acquisito anche nelle graduatorie dei docenti precari.

La validità sarà estesa a elenco aggiuntivo alle GaE e prima fascia GPS. Dunque in vista del prossimo aggiornamento del 2026 (quest’anno si è svolto solo l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, in coda).

I titoli Indire avranno valore anche come requisito di accesso ai concorsi ordinari. Il prossimo in programma è il Pnrr 3 che in base agli accordi presi con Bruxelles, dovrebbe essere bandito entro fine anno.

Le tabelle di valutazione

Il titolo sarà valido anche per tutte le procedure relative ai docenti di ruolo. Il riferimento è quindi a trasferimento, passaggio di cattedra /ruolo e utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Il Ministero dovrà piuttosto definire, nelle prossime settimane, possibilmente entro la pubblicazione dei bandi utili alle iscrizioni ai corsi, i punteggi assegnati nelle GPS o nei concorsi. E soprattutto se ci sarà differenza tra i due corsi e rispetto al TFA sostegno. Questo anche per consentire una scelta consapevole con tutti gli elementi a disposizione.

Di solito infatti percorsi TFA e Indire attribuiscono punteggi diversi nelle GPS, considerato che i percorsi con selezione in ingresso come il TFA vengono valutati con un punteggio maggiore rispetto ai percorsi senza selezione, come quello Indire.

Per sapere quanti punti verranno assegnati dalla specializzazione Indire nelle GPS bisognerà aspettare le tabelle di valutazione delle GPS. C’è ancora tempo, considerato che tutto ciò non servirà prima del 2026.