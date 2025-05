Nuove assunzioni per 250 educatori a settembre 2025, da concorsi e scorrimento graduatorie

Disponibili nuovi 250 posti per educatori grazie a un concorso bandito a livello comunale che prevede assunzioni a Napoli. Il reclutamento è finalizzato a perfezionare un piano di potenziamento degli asili nido che comprenderà anche l’inaugurazione di nuove strutture. Oltre a questo, è previsto l’avvio di nuove Sezioni riservate alla fascia di età compresa tra i 2 e i 3 anni.

Il progetto

Per attuare questo piano, il Comune a necessità di implementare nuovo personale, e per questo è pronto a indire nuovi concorsi.

Le assunzioni verranno perfezionate a partire dal prossimo settembre, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico. L’iniziativa portata avanti dal Comune di Napoli è finalizzata a strutturare meglio l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia. A questo scopo, verranno attivate 16 nuove Sezioni Primavera, cui potranno usufruire bambini tra i 24 e i 36 mesi. Per far fronte a queste nuove esigenze, sarà necessario reclutare circa 250 nuovi educatori che andranno ad occupare altrettanti posti disponibili nelle strutture per la fascia 0-3 anni.

Le assunzioni prevedono negli asili nido di Napoli assunzioni a tempo indeterminato per 50 educatori. Le assunzioni avverranno mediante scorrimento della graduatoria già formata in virtù di un precedente concorso per funzionari socio educativi.

Ma il piano di sviluppo prevede anche l’apertura di 6 nuovi asili nido per l’anno scolastico 2026-2027. Questo comporterà la creazione di ulteriori 250 posti di lavoro per educatori. Un progetto finalizzato ad accogliere negli asili fino a 4400 bambini in più rispetto ai circa 2000 attuali.

I fondi e le prove

Per finanziare questo progetto, si attingerà ai fondi Pnrr.

Le nuove assunzioni dunque prevedono il reclutamento di 50 educatori tramite scorrimento della graduatoria di un concorso per funzionari educativi già espletato e l’assunzione di 250 educatori mediante nuovi concorsi pubblici.

Il concorso, che potrebbe prevedere prove in modalità semplificata, potrebbero comprendere una o più prove d’esame, compresa la valutazione della lingua inglese e delle conoscenze informatiche.