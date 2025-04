Graduatorie educatori: fino al 2027 potranno essere utilizzate in assenza di docenti abilitati

Decreto scuola: proroga per le supplenze nelle scuole dell’infanzia paritarie

Nel decreto scuola, oltre ai provvedimenti noti per l’assunzione degli idonei al 30% e l’istituzione degli elenchi regionali, è presente anche una novità importante: “Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie”.

Graduatorie educatori infanzia utilizzabili fino al 2027

Con questa decisione, si prosegue nel dare l’opportunità di attingere fino al 2027, in caso di assenza di docenti abilitati per incarichi di supplenza, anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.

Chiarimento sul punteggio per le statali

La norma chiarisce però che questi incarichi a tempo determinato non valgono per l’attribuzione di punteggio utile agli aggiornamenti delle graduatorie d’istituto delle scuole statali.

FISM favorevole alla proroga

La proroga è stata accolta con favore dai vertici della FISM – Federazione Italiana Scuole Materne, realtà che rappresenta circa 9.000 scuole, con oltre 40.000 dipendenti e mezzo milione di bambini iscritti.

Secondo la FISM, il provvedimento rappresenta una misura concreta per garantire la continuità del servizio educativo e il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell’infanzia paritarie.

Mancano comunque insegnanti con titolo

Nonostante l’apprezzamento, la FISM evidenzia ancora una grave carenza di insegnanti abilitati nel settore.

In una nota ufficiale firmata dal Presidente nazionale Luca Iemmi e dal Responsabile per le questioni giuridiche, avvocato Stefano Giordano, si ribadisce la necessità di interventi strutturali sul reclutamento.