Via ai controlli sui titoli per gli orali Pnrr 2 secondaria: bisogna inviare il modulo entro fine maggio

Dopo la ripresa delle operazioni relative al concorso scuola Pnrr per la secondaria (con la risoluzione del pasticcio legato al quesito sbagliato che ha rallentato l’avvio delle prove orali), sono in corso alcuni controlli sui titoli di accesso forniti dai candidati in sede di iscrizione al concorso stesso.

I primi controlli

Controlli che non vengono fatti preventivamente al momento dell’iscrizione, ma che valgono come una sorta di autocertificazione, salvo poi un controllo successivo come sta avvenendo in questi giorni da parte degli uffici scolastici regionali che si riservano il diritto di verificare la corrispondenza tra dichiarazioni fornite e realtà.

A iniziare questo genere di verifiche l’USR Piemonte, che sta richiedendo in queste ore ai candidati di alcune delle classi di concorso gestite da USR Piemonte, ammessi alla prova orale, di procedere alla verifica.

Per farlo, i candidati devono compilare un form utile a verificare la correttezza delle dichiarazioni, permettendo di acquisire il titolo di studio dichiarato dai partecipanti al concorso che hanno poi superato lo scritto dichiarato in fase di iscrizione alla domanda.

Le classi di concorso coinvolte

Non tutte le classi di concorso sono coinvolte, queste quelle interessate:

A023 Italiano per Alloglotti – Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana /

A041 Scienze e Tecnologie informatiche – Piemonte /

A057 Tecnica della danza classica – Lombardia, Piemonte /

AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO) – Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria /

AS2D (ex AD24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) – Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto)

La scadenza per l’inoltro

C’è tempo per compilare e inoltrare il form da parte degli ammessi all’orale coinvolti fino alle 23.59 del 30 maggio.