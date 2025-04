Tfa Sostegno X ciclo: si avvicina la pubblicazione dei bandi in contemporanea con i Corsi Indire

Dopo l’ennesimo weekend di questo avvio 2025 caratterizzato da festività e ponti (un po’ tutto il 2025 sarà contrassegnato da questo tipo di pause da scuola e lavoro), scatterà il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale utile ad autorizzare il Tfa Sostegno X ciclo.

In attesa dei bandi

Una volta pubblicato il decreto, le università potranno iniziare a pubblicare i bandi per l’iscrizione ai corsi che consentiranno la specializzazione su sostegno mediante percorso classico per l’anno accademico 2024/2025. A questo punto diventa sempre più probabile che si concretizzi il progetto del ministero di avviare parallelamente il Tfa sostegno e i nuovi Corsi Indire riservati alla specializzazione abbreviata dei docenti che hanno tre anni di servizio negli ultimi cinque e di coloro i quali hanno conseguito il titolo all’estero e sono disposti a rinunciare al contenzioso con il ministero.

Nelle scorse ore l’Onorevole Pittoni, fonte autorevole, ha annunciato su Facebook che i decreti autorizzativi per i Corsi Indire sono in via di attuazione. A quel punto sarà possibile anche in questo caso per le Università e per lo stesso Indire pubblicare i bandi utili all’iscrizione per la partecipazione ai corsi.

Il decimo ciclo Tfa

Per quel che riguarda invece il TFA Sostegno X Ciclo, parliamo di percorsi di formazione che consentono l’ottenimento di una specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.