Punteggio aggiuntivo Gps 2025: nella tabella per classi di concorso Itp manca il punteggio in più dei percorsi abilitanti

Sta generando un po’ di confusione in questi giorni di aggiornamento elenchi aggiuntivi gps alla prima fascia la situazione degli Itp, in particolare in merito alla tabella di valutazione titoli per inserirsi in coda in vista del prossimo anno scolastico e partecipare, dopo aver presentato la domanda per le max 150 preferenze, all’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo nell’ambito dell’informatizzazione nomine in estate.

La tabella di riferimento

La tabella di riferimento per le classi di concorso ITP allegata all’OM n. 88/2024 è la tabella A/5.

La differenza di questa tabella rispetto alla tabella A/3, riferimento per le classi di concorso della tabella A della scuola secondaria di primo e secondo grado, è l’assenza della “sezione A.2”. Si tratta di una sezione che conferisce alle abilitazioni, a seconda la tipologia di conseguimento, un diverso punteggio aggiuntivo.

Punteggio aggiuntivo che manca del tutto nella tabella ITP. Molti candidati che stanno provvedendo alla presentazione dell’istanza per entrare a far parte degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, per posizionarsi in coda, stanno avendo problemi dal momento che non riscontrano questa sezione nella domanda online. Ne parla oggi Orizzonte Scuola.

Il punteggio aggiuntivo

Il punteggio aggiuntivo manca per tutti i candidati. non c’è, non c’è per tutti gli aspiranti.

Il risultato finale, in ogni caso, è che gli ITP non hanno il punteggio aggiuntivo che spetta ai colleghi delle altre classi di concorso. Un tema che si ripresenta dopo quanto già avvenuto un anno fa di questi tempi, in occasione della ben più estesa procedura di aggiornamento delle GPS 2024/26, per le graduatorie del sostegno.

In quell’occasione i candidati vennero messi in graduatoria in base alla tabella A/7. Non avendo a disposizione il punteggio aggiuntivo di abilitazione punto A.2, gli ITP possono essere notevolmente penalizzati nel punteggio finale.