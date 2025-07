Domanda per le max 150 preferenze: martedì 8 luglio viene presentata la circolare, subito dopo la pubblicazione

Novità importanti sulla finestra temporale utile alla presentazione delle domande per le max 150 preferenze potrebbero arrivare già l’8 luglio grazie all’incontro tra sindacati e Ministero. Sarà quella l’occasione per confrontarsi sulla annuale circolare sulle supplenze che consente di dare il via a tutte le operazioni estive propedeutiche all’assegnazione degli incarichi.

L’attesa per le date

In primis, la circolare conterrà informazioni importanti circa il regolamento e le date per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze per l’assegnazione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2026. Se non sussisteranno impedimenti particolari in seguito alla presa visione da parte dei sindacati della circolare, già in giornata potrebbero essere resi noti dettagli importanti. Anche perché se venisse confermato l’orientamento iniziale del ministero di collocare la presentazione delle domande per le max 150 preferenze nella seconda metà di luglio, dal giorno dell’incontro con i sindacati mancherebbe solo una settimana all’apertura della piattaforma.

Una delle questioni più attese che potrebbero essere contenute nella circolare, riguarda la richiesta da parte dei sindacati di consentire l’importazione integrale con un clic delle preferenze dello scorso anno da parte dei docenti che non intendono apportare modifiche rispetto a dodici mesi fa. Un’opzione che potrebbe snellire di molto tutta la procedura, agevolando il compito di tutti coloro i quali non hanno bisogno di apportare modifiche particolari.

L’iportazione integrale delle preferenze

Ricordiamo infatti che la domanda per le max 150 preferenze va presentata da tutti i docenti interessati a partecipare all’assegnazione mediante algoritmo degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2026. Quindi anche chi l’ha presentata l’anno scorso, anche se intende confermare in toto le preferenze, deve comunque ripresentarla. L’opzione di importazione integrale agevolerebbe sicuramente il compito di questi docenti.

La domanda va presentata anche da chi è stato destinatario di conferma da parte della famiglia dello studente seguito lo scorso anno e da chi intende richiedere lo scorrimento della prima fascia sostegno o elenco aggiuntivo per la supplenza finalizzata al ruolo richiedere le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Nella circolare ci saranno anche dettagli su contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato, ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, part time, priorità scelta sede scolastica, riserva dei posti.