Date lezioni Corsi Indire 2025: inizieranno già a luglio, ma giorni e sedi degli esami sono ancora da stabilire

Ci sono ancora diverse incertezze riguarda i Corsi Indire, nonostante il decreto sia stato pubblicato e anche i bandi. Non si sa per esempio quando inizieranno i corsi. Al momento l’unica certezza a livello temporale riguarda la data di chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione.

Domande fino all’8 luglio

C’è tempo fino a martedì prossimo per iscriversi: l’ultimo giorno utile infatti è stato individuato nell’8 luglio. Poi ci sarò il momento dell’elaborazione della graduatoria, che verrà pubblicata entro una settimana dalla chiusura delle iscrizioni. Quindi ogni partecipante saprà se è stato incluso o meno entro metà luglio.

A quel punto la palla passerà nuovamente ai candidati: chi risulterà essersi collocato in posizione utile, avrà cinque giorni di tempo per completare l’iscrizione. Questo significa che i Corsi Indire, potenzialmente, potranno partire dal 20 luglio in poi, data in cui tutte le operazioni preliminari potranno considerarsi concluse.

Questo collima con le intenzioni dell’ente e del ministero di avviare le lezioni già nel mese di luglio. E’ bene mettere in conto che si si iscriverà a questo primo ciclo di Corsi Indire, sarà particolarmente impegnato già nel corso di quest’estate, dal momento che i corsi saranno calendarizzati anche nei weekend e nei festivi.

Le sedi degli esami

Unico periodo di tregua concordato sarà la settimana di Ferragosto, durante la quale tutte le lezioni saranno sospese. Da chiarire anche dettagli logistici relativi ai Corsi Indire, a cominciare dai luoghi in cui si svolgeranno poi gli esami INDIRE per coloro i quali perfezioneranno la frequentazione dei corsi.

In questo senso non sono arrivate ancora indicazioni precise: si sa solo che volontà di INDIRE è quella di fare in modo che le sedi siano distribuite equamente su tutto il territorio nazionale. In ogni caso sarà consentito ai partecipanti di organizzarsi al meglio con il vincolo da parte di Indire di comunicare le sedi almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove.