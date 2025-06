Corsi Indire per triennalisti: inizio lezioni da metà luglio, prosegue la pubblicazione dei bandi delle Università in attesa del decreto

Da parte di Indire non è ancora stata predisposta una pagina di riferimento per l’attivazione dei percorsi, così come non c’è ancora il decreto ministeriale di autorizzazione che rimuova l’ultimo scoglio burocratico all’avvio degli stessi. Ma nel frattempo, nonostante la proroga per la rinuncia al riconoscimento del titolo estero concessa dal ministero nei giorni scorsi, prosegue la pubblicazione dei primi bandi per i percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico. Sono i percorsi di specializzazione abbreviata, i cosiddetti Tfa Indire, regolamentati ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025.

Inizio delle lezioni da metà luglio

L’ultimo bando pubblicato in ordine di tempo è quello di Perugia, che prevede l’inizio delle lezioni da metà luglio.

Sembra dunque essere a buon punto il percorso di avvicinamento ai Corsi Indire per i triennalisti, rispetto agli specializzati estero, nonostante le intenzioni del ministero fossero di farli partire contemporaneamente. Addirittura, l’intenzione iniziale del ministero era quella di avviare i Corsi Indire (entrambi) in contemporanea con il Tfa, anch’esso al momento in attesa di autorizzazione mediante decreto.

I nuovi bandi pubblicati dalle università sono inerenti un percorso, relativo al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, cui possono partecipare i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Chi resta fuori dai corsi per triennalisti

La validità dell’anno scolastico dipende dal servizio che deve essere stato prestato per almeno 180 giorni. Vale anche quello prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali. Per la scuola dell’infanzia vale il 30 giugno.

Restano quindi fuori coloro i quali completano i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025. Lo sancisce l’Allegato B del DM 75/2025 in cui è chiaramente spiegato che possono accedere ai corsi i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

In attesa di conoscere il numero esatto di posti, che verranno specificati meglio nel Decreto Ministeriale di autorizzazione, prosegue l’aggiornamento delle pagine delle Università con le pubblicazioni dei bandi.