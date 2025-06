Graduatorie con elenco del 30% idonei: nelle ultime ore pubblicati molti altri elenchi per le assunzioni da settembre

Dopo la prima pubblicazione delle graduatorie di idonei del concorso docenti PNRR2 scuola secondaria comprensiva dell’aggiunta del 30% degli idonei da parte dell’Usr Sicilia, si intensificano gli aggiornamenti, anche un po’ a sorpresa rispetto alle tempistiche inizialmente immaginate.

Altre graduatorie pubblicate

Per una volta, la buona notizia è che rispetto alle tempistiche inizialmente immaginate, si sta procedendo con ritmo decisamente più veloce rispetto al previsto. E così nelle ultime ore l’elenco degli uffici regionali che hanno provveduto si fa decisamente più corposo, e lascia presagire che anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane possano arrivare nuovi elenchi.

Questi elenchi sono già utili alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. La norma relativa all’integrazione del 30% fa riferimento a quanto previsto nel decreto scuola, che sancisce come la graduatoria del concorso Pnrr 1 e Pnrr 2 debba essere integrata, per un triennio con i candidati risultati idonei in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.

L’area ad accesso riservato ai partecipanti

Questo apre un ulteriore scenario rispetto a quanto avvenuto finora, vale a dire la possibilità di visualizzare le graduatorie degli idonei del concorso Pnrr, cosa che finora non era stata concessa provocando polemiche da parte dei sindacati e dei diretti interessati. Ricordiamo che al di là dell’integrazione del 30% degli idonei, già si attingeva da queste graduatorie per sostituire eventuali vincitori rinunciatari.

Dunque conoscere la propria posizione era comunque già un aspetto importante. Cosa succederà ora? In base al decreto PA 14 marzo 2025, n. 25 convertito in Legge lo scorso 9 maggio, l’Articolo 3, comma 5-quinques sancisce che le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali. Ora non resta che monitorare gli uffici scolastici di proprio interess eper verificare nei prossimi giorni la pubblicazione di ulteriori pubblicazioni di graduatorie.