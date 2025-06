Pubblicazione elenchi completi concorsi Pnrr: i candidati PNRR 2 potranno conoscere la loro posizione rispetto all’ultimo vincitore tramite l’area riservata, quelli del PNRR 1 no

Nonostante la nuova normativa contenuta nel Decreto Scuola che consente l’assunzione degli idonei fino al massimo del 30% per un triennio dalla pubblicazione della graduatoria dei concorsi scuola, non si è ancora sbloccata la situazione inerente la pubblicazione stessa degli elenchi, cosa che garantirebbe trasparenza e che viene invocata a gran voce da parte dei sindacati e degli stessi partecipanti alle prime due procedure Pnrr (in attesa del Pnrr 3 di fine anno).

Gli elenchi completi dei concorsi

I candidati si chiedono se sia corretto che non vengano pubblicati gli elenchi completi dei concorsi. Una richiesta che veniva fatta da tempo, e che sembra ancora più legittima alla base della nuova normativa.

I sindacati ritengono che si tratti di una decisione non accettabile da parte del ministero. In particolare da parte del sindacato Anief, tra i più attivi nel richiedere questo segnale di trasparenza.

In realtà qualcosa sembra muoversi, proprio alla luce delle proteste delle organizzazioni sindacali. Il ministero ha accolto la richiesta per quel che concerne i candidati del PNRR 2, che finalmente potranno almeno conoscere la loro posizione rispetto all’ultimo vincitore tramite l’area riservata.

Candidati Pnrr 1 ancora in attesa

Una scelta che non coinvolge al momento i candidati del PNRR 1, e questa appare come una disparità di trattamento. Non si arrendono i sindacati, in particolare tramite ANIEF, che continua a chiedere la pubblicazione dell’elenco degli idonei.

La motivazione è semplice: conoscere la propria posizione in graduatoria è ritenuto un diritto di chi ha preso parte alla procedura, a prescindere dal punteggio, soprattutto adesso che da quella posizione (ma anche prima, con l’integrazione dei vincitori rinunciatari, anche se in minor misura) dipende la possibilità concreta di assunzione con l’integrazione fino a un massimo (in realtà superabile al verificarsi di determinate condizioni) del 30% degli idonei per un triennio dalla pubblicazione della graduatoria dei concorsi scuola.