Mini call veloce sostegno 2025: sede di anno di prova e formazione in altra provincia non si può cambiare

La mini call veloce sostegno è un’opportunità importante che a fine agosto, con finestra temporale probabilmente di sole 48 ore ma con finestra temporale ancora da stabilire, consentirà a molti docenti di provare a ottenere un ruolo su posti residui in seguito alle preliminari operazioni previste, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. La mini call veloce infatti si attiva solo in caso di posti residui dopo l’esaurimento delle graduatorie ordinarie (GAE e concorsi) e delle GPS della provincia interessata. Possono partecipare i docenti che fanno parte a pieno titolo della prima fascia delle GPS sostegno e degli elenchi aggiuntivi.

L’assunzione in un’altra provincia

In questo caso, consente di presentare domanda per l’assunzione in un’altra provincia in base alle modalità indicate di anno in anno dal Ministero.

Una possibilità da valutare attentamente, considerato che partecipare alla mini call veloce sostegno può comportare l’accettazione di un incarico in un’altra provincia o regione rispetto alla propria.

Alla luce di questo, vanno valutate eventuali implicazioni ulteriori, come quella di poter eventualmente svolgere l’anno di prova nella propria regione di residenza. Una necessità che può riguardare molti docenti, per questioni personali o semplicemente logistiche, legate alla vita privata o ad altri tipi di esigenze. Una delle più frequenti, riguarda i docenti che hanno figli piccoli e che quindi devono valutare attentamente pro e conto di accettare un incarico in un’alta regione.

Non è un vincolo triennale

Accettare l’incarico da mini call veloce in altra provincia comporta l’accettazione del vincolo per almeno tre anni? L’incarico inizialmente viene conferito a tempo determinato fino al 31 agosto, incarico finalizzato al ruolo. Il prossimo anno quindi sarà quello in cui chi otterrà incarico da mini call veloce dovrà obbligatoriamente svolgere l’anno di prova e formazione. Incarico naturalmente nella provincia in cui il candidato ha ottenuto la nomina. Questa sede non si può cambiare.

Un vincolo che non va confuso con il vincolo triennale, ma che dipende dalla necessità di prendere servizio nella sede assegnata. Una volta completato e superato l’anno di prova, chi ha ottenuto incarico tramite mini call veloce sostegno, ha diritto ad accedere alla mobilità. In questo senso si può sfruttare anche la deroga prevista per chi ha figli piccoli, in base alle previsioni dell’ultimo contratto nazionale.