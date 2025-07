Domanda max 30 scuole 2025: da inviare nuovamente entro venerdì anche per chi l’ha già presentata un anno fa

Chi appartiene al personale ATA di prima fascia, per essere in regola, deve provvedere alla ricompilazione dell’allegato G ogni anno. Un’incombenza che riguarda anche coloro i quali hanno già effettuato la scelta delle scuole negli anni precedenti, compreso lo scorso anno.

Chi deve presentare la domanda

E’ in corso la presentazione delle domande per la scelta delle max 30 scuole, e è una procedura che interessa anche chi ha effettuato l’aggiornamento o era già inserito. Sono tutti candidati che per essere in regola ed essere presi in considerazione dal sistema devono necessariamente ricompilare l’allegato G ogni anno, quindi partecipare alla procedura in corso.

Il vantaggio, per chi ha già presentato la domanda lo scorso anno, è che il sistema consente il recupero delle scuole indicate in precedenza. Accedendo infatti alla compilazione dell’allegato G, i candidati si troveranno di fronte alla disponibilità di una funzione che consente di importare l’elenco delle istituzioni scolastiche già selezionate nell’anno precedente.

L’importazione delle scuole

Questa opzione naturalmente va sfruttata solo dopo aver verificato che la scelta effettuata lo scorso anno sia ancora valida, e che non sia necessario apportare delle modifiche. In caso contrario, è comunque possibile importare le scuole dello scorso anno per poi apportare delle piccole modifiche. Chi invece è sicuro di vuole confermare le scelte dello scorso anno, può semplicemente usufruire dall’opzione integralmente, importando tutte le 30 scuole e confermando l’invio. Un’opzione che consente di semplificare l’operazione notevolmente.

E infatti i sindacati hanno chiesto al ministero di estendere questa possibilità anche alla domanda per le 150 preferenze che i docenti dovranno presentare a fine luglio. Se è comodo per l’importazione delle 30 scuole, è facile immaginare come si tratti di un’opzione ancora più comoda per chi di preferenze ne deve importare addirittura 150.

Allegato G su Istanze Online

Sapremo domani se la richiesta è stata accettata dal ministero, in occasione dell’incontro con i sindacati per comunicare la data della presentazione della domanda per le max 150 preferenze nell’ambito della circolare annuale.

Per quel che riguarda invece l’allegato G, sarà disponibile su Istanze online fino all’11 luglio per consentire ai candidati di scegliere fino a un massimo di 30 scuole.